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Найден инвестор, который достроит Калужский цементный завод в Думиничском районе

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 12.04.2022 14:46 0 398
Найден инвестор, который достроит Калужский цементный завод в Думиничском районе

В Калужской области собираются достроить цементный завод в Думиничском районе. Создание предприятия началось более 10 лет назад. Сейчас для завода найден инвестор, сообщил во вторник, 12 апреля, губернатор Владислав ШАПША.

- Имущественный комплекс КЦЗ, создание которого началось более 10 лет назад, приобретен профильным инвестором на открытых торгах, - пояснил глава региона. -Госкорпорация развития России ВЭБ.РФ, как основной кредитор КЦЗ, была заинтересована в реализации имущественного комплекса единым лотом, чтобы завод был достроен и запустил производство. Покупателем выступила компания «Аккерманн цемент» (Холдинг USM).

Планируется, что завод в Думиничском районе сможет производить до 3,5 миллиона тонн цемента в год. Там должны создать 400 рабочих мест.

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Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 12.04.2022 14:46 0 398
Тэги: экономика
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