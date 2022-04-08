Калужский губернатор заявил о плане поддержки бизнеса на миллиард рублей

В Калужской области региональный план поддержки экономики в условиях санкций включает уже 45 мероприятий. Их стоимость оценивается почти в миллиард рублей. Об этом утром в пятницу, 8 апреля, сообщил губернатор Владислав ШАПША.

Он назвал те меры, которые уже приняты.

- Одними из первых в России освободили малый бизнес от платы за аренду госимущества, пояснил глава региона. - Снизили ставки по упрощенной системе налогообложения более чем для 5000 компаний. «Заморозили» процентные ставки Госфонда поддержки предпринимательства по займам для МСП. Расширили возможности гарантийной поддержки для кредитующихся компаний. Планируем докапитализировать Региональный Фонд развития промышленности. Создали сайт Импортозамещение40. Для прямых контактов между производителями и заказчиками. Уже зарегистрировались около 350 компаний. Их число постоянно растёт. В перечень федеральных системообразующих организаций уже внесено 26 компаний из Калужской области. Активно работаем по включению в него и других предприятий региона, чтобы они также могли пользоваться мерами поддержки.

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