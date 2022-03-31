Завод «ПСМА Рус» в Калуге остановит производство из-за нехватки комплектующих

В Калуге в ближайшее время ожидается приостановка производства автомобилей на заводе «ПСМА Рус». В четверг, 31 марта, об этом сообщили в РБК со ссылкой на французское издание BFM TV. О проблемах с поставками комплектующих заявил генеральный директор концерна Stellantis Карлос Таварес.

- Предприятие Stellantis в российском городе Калуга прекращает производство в связи с дефицитом компонентов, - приводит слова Тавареса издание.

В российском офисе Stellantis сообщили нам, что пока не могут прокомментировать эту новость.

11 марта представители концерна заявляли, что завод в Калуге продолжит работу, но остановит экспорт и импорт малотоннажных грузовых автомобилей.

Ранее о приостановке работы в Калуге сообщали «Фольксваген» и «Вольво».

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