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В Калужской области на 10-20% увеличат посевные площади

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 29.03.2022 11:56 1 347
В Калужской области на 10-20% увеличат посевные площади

В нынешнем году в Калужской области увеличатся посевные площади. В понедельник, 28 марта, об этом сообщил губернатор Владислав ШАПША.

По его словам, площадь ярового сева увеличится на 10% и составит порядка 130 тысяч гектаров.

Площадь яровых зерновых и зернобобовых составит 60 тысяч гектаров, рост составит 20%.

Как отметил Шапша, хозяйства Калужской области имеют в наличии 14 тысяч тонн семян. Это 100% от потребности. 

- Порядка 15% еще надо доработать до посевных кондиций, - пояснил губернатор. - Приобретено 535 тонн элитных семян.

Также сообщается, что общий объем поставленных и законтрактованных минеральных удобрений в Калужской области составляет 32,3 тысячи тонн.

- В продолжение разговора о ценах на продукты питания и их наличие на полках магазинов, - прокомментировал планы Шапша. - Развивать свое сельское хозяйство. Расширять посевные площади. Производить больше мяса, молока, овощей. Это более надежная страховка продовольственной безопасности, чем административные меры. И мы нацелены идти именно по этому пути.

Напомним, ранее стало известно, что власти Калужской области договорились с производителем молока о цене на бочковое молоко в Калуге. Она будет снижена до 50 рублей за литр.

Также будет заморожена цена на базовый хлеб. Субсидии из бюджета для хлебопеков на это составят 26 миллионов рублей.

28 марта губернатор также провел встречу с представителями торговых сетей. На ней, в частности, обсуждался вопрос по расширению сети объектов нестационарной торговли. Через нее планируется реализовывать продукцию местных компаний.

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Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 29.03.2022 11:56 1 347
Тэги: экономика область
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