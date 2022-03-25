Владислав Шапша встретился с представителями бизнеса Калужской области 25 марта

Утром в пятницу, 25 марта, в Калуге в Торгово-промышленной палате Калужской области (ТПП КО) губернатор Владислав ШАПША принял участие в традиционном бизнес-завтраке с представителями деловых кругов региона.

В мероприятии также приняли участие заместитель губернатора Владимир Попов, президент региональной ТПП Виолетта Комиссарова, председатель Совета ТПП области Леонид Меерович, руководители предприятий и финансово-кредитных организаций региона.

Центральная тема встречи – вопросы кредитования в текущих экономических условиях, возникающие на фоне введения антироссийских санкций. Обсуждались повышение ставки по действующим кредитным договорам, кредитование на оборотные цели для выполнения госконтрактов, а также вопросы экспорта и импортозамещения.

Было отмечено, что в ежедневном режиме областная комиссия по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной стабильности ведёт диалог с представителями бизнеса с целью своевременно выявить проблемы и оказать помощь. Кроме того, формируются региональные предложения для федеральных властей.

Владислав Шапша подчеркнул, что правительство страны оперативно готовит меры поддержки как для граждан, так и для бизнеса. Они постоянно дополняются. В Калужской области принят ряд первоочередных антикризисных мер. Это и снижение налоговой нагрузки на малый бизнес, и финансовая поддержка через региональную микрофинансовую организацию – Фонд поддержки предпринимательства, и фонд развития промышленности, а также отмена уплаты аренды на имущество, находящееся в государственной собственности.

В связи со значительным повышением спроса на отечественную промышленную продукцию создан региональный сайт импортозамещения. Новый сервис позволяет заказчику публиковать запросы на приобретение промышленной продукции, запчастей, комплектующих, а поставщику — предлагать свои цены на импортные аналоги без дополнительных затрат, согласований и посредников.

- Мы обратились в Правительство Российской Федерации с просьбой расширить перечень системообразующих предприятий. Эти организации смогут получить меры господдержки из федерального бюджета. Есть и другие меры, которые пока на рассмотрении, – пояснил губернатор.

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