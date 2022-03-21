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В Калужской области профицит бюджета за 2021 год превысил 1,5 миллиарда рублей

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 21.03.2022 09:38 0 92
В Калужской области профицит бюджета за 2021 год превысил 1,5 миллиарда рублей

В понедельник, 21 марта, на заседании регионального правительства министр финансов Калужской области Валентина АВДЕЕВА представила отчет об исполнении бюджета за 2021 год.

Доходы бюджета в 2021 году составили 83,483 миллиарда рублей. Объем налоговых и неналоговых доходов за год увеличился на 15%.

Объем собственных доходов бюджета за прошлый год превысил допандемийный уровень поступлений 2019 года на 11,5%.

Расходы областного бюджета составили 81,925 миллиарда рублей.

Профицит бюджета – более 1,5 миллиарда рублей.

На реализацию региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, в 2021 году потратили 17,65 миллиарда рублей.

На профилактику и борьбу с коронавирусом из бюджета дополнительно было выделено 2,572 миллиарда рублей. Выплаты стимулирующего характера отдельным работникам медицинских организаций составили в сумме 870 миллионов рублей. Строительство нового инфекционного госпиталя и его оснащение обошлось в 1,127 миллиарда рублей.

- Результаты работы прошлого года достаточно хорошие, - прокомментировал доклад Авдеевой губернатор Владислав ШАПША. - Это серьезная база для дальнейшей работы и развития. Вы знаете, что на прошлой неделе о мерах социально-экономической поддержке регионов Президент страны дал ряд поручений. Они касались и мер поддержки региональных финансов. Это касается и отсрочки выплат по бюджетным кредитам и индексации дотации для выравнивания бюджетной обеспеченности. Нам очень важно учитывать эти изменения для того, чтобы обеспечить дальнейшую реализацию всех намеченных планов.

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Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 21.03.2022 09:38 0 92
Тэги: экономика область
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