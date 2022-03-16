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В Калужской области остановили работу девять иностранных компаний из 300

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.03.2022 20:52 3 769
В Калужской области остановили работу девять иностранных компаний из 300

В Калужской области приостановили работу девять иностранных компаний. Работникам этих предприятий выплачивается зарплата в размере от 66 до 80% от средней, сообщил вечером в среду, 16 марта, по итогам совещания по ситуации на предприятиях с иностранным участием губернатор Владислав ШАПША.

Он подчеркнул, что всего в Калужской области работает 300 иностранных компаний.

- Случаев полного закрытия крупных производств и увольнения сотрудников нет, - рассказал губернатор. - 9 предприятий приостановили производство, преимущественно это автопром.

Ранее, напомним, сообщалось об остановке производства на заводах «Фольксваген» и «Вольво».

По словам Владислава Шапши, в создание и локализацию производства иностранные компании вложили серьезные инвестиции. 

- О полном закрытии речи они не ведут, - заверил губернатор Калужской области. - Намерены сохранить коллективы.

На данный момент в регионе работает комиссия по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной стабильности.

Губернатор отметил, что особое внимание уделяется системообразующим предприятиям. 

- Их у нас более 100, - пояснил Шапша. - Добиваемся включения в федеральный перечень крупных производителей. Чтобы они могли пользоваться соответствующими мерами поддержки. Например, «Самсунг» выпускает т 34% всех российских телевизоров.

По его словам, региональный план стабилизации занятости суммарно сможет охватить 22 тысячи человек. Среди мер поддержки называются организация общественных и временных работ, а также содействие самозанятости, в том числе с использованием социальных контрактов.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.03.2022 20:52 3 769
Тэги: экономика деньги область
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