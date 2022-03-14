Калужская область завершает подготовку к посевной

В понедельник, 14 марта, в Калуге состоялось координационное совещание руководителей органов государственной власти области и территориальных федеральных органов власти по Калужской области. Его провели губернатор Владислав Шапша и главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев. Обсуждалась в том числе тема подготовки к посевной.

Министр сельского хозяйства Леонид Громов сообщил, что в 2022 году оптимальное начало сева – третья декада апреля.

Планируется провести яровой сев на 130 тысячах гектаров. Это на 13% больше, чем в прошлом году.

Кроме того, рассказал министр, прошлой осенью озимые культуры были посеяны на 55 тысячах гектаров. Среди них 47 тыс. га зерновых и 8 тыс. га рапса.

Под полевые работы осенью подняли более 65 тысяч гектаров зяби. Аграрии вывезли на поля около 600 тысяч тонн органических удобрений.

- Погодные условия были благоприятными для перезимовки озимых и многолетних культур, - подчеркнули в калужском правительстве.

Для весеннего сева полностью заготовлены семена, качество которых проверено на 90%. Кондиционный семенной материал составляет 80%. Сельскохозяйственные организации закупили 427 тонн элитных семян. Кроме того, у них заготовлено 400 тонн картофеля (85% от потребности) высокого качества.

Машинно-тракторный парк готов на 92%.

- Сейчас очень важно, чтобы и посевной материал, и удобрения, и горюче-смазочные материалы были своевременно закуплены, чтобы никаких рисков в связи с этим не было. Это крайне важно, - поручил губернатор.

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