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Шапша поручил разработать программы по переподготовке кадров

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.03.2022 15:03 1 660
Шапша поручил разработать программы по переподготовке кадров

Как мы уже рассказывали, в понедельник, 14 марта, в Калуге прошло координационное совещание правительства. Одна из тем, которая на нем обсуждалась - первоочередные меры поддержки рынка труда и содействия занятости жителей региона. 

Как отмечают в пресс-службе правительства, особое внимание было уделено вопросам своевременной выплаты социальных пособий для малообеспеченных семей с детьми в возрасте от 8 до 16 лет и переобучения специалистов в соответствии с потребностями конкретных производств. 

Владислав Шапша обратился к региональному министру труда и социальной защиты Павлу Коновалову.

- К выплатам, о которых говорил президент России, надо подготовиться, чтобы они были проведены без какой-либо волокиты, - сказал губернатор. - И уже сейчас нам нужно разработать программы по переподготовке кадров для тех предприятий, которые сегодня нуждаются, в том числе, в высококвалифицированных работниках. 

На совещании также рассмотрели меры для обеспечения финансовой стабильности, принимаемые областным Минфином и Банком России. 

Владислав Шапша сообщил, что в Калужской области запланирован комплекс стабилизационных мероприятий и в отношении доходной и расходной частей бюджета: 

- Мы обязаны выполнить социальные обязательства и продолжать реализацию национальных проектов, а с остальными тратами нам надо очень и очень сильно поужаться. Это касается и областного, и муниципального бюджетов.

Ранее мы рассказывали, что губернатор заявил о необходимости поддержать крупный бизнес.

- В начале пандемии основная нагрузка упала на малый и средний бизнес, сейчас первоочередная задача – это поддержка системообразующих предприятий потому, что именно они столкнулись с глобальными рисками для своих бизнесов, - сказал глава региона 14 марта.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.03.2022 15:03 1 660
Тэги: область
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