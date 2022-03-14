В Калужской области открыли агрокомплекс по выращиванию малины

В понедельник, 14 марта, в Обнинске губернатор Калужской области Владислав ШАПША принял участие в открытии научно-производственного агрокомплекса по выращиванию малины ООО «Юнионпарк».

Вместе с главой региона участниками мероприятия стали министр сельского хозяйства области Леонид Громов, руководитель регионального Агентства развития бизнеса Стефан Перевалов, глава администрации Обнинска Татьяна Леонова и учредитель ООО «Юнионпарк» Артем Ярзуткин.

По словам руководителя компании, «Юнионпарк» стал первым в России инновационным проектом по круглогодичному выращиванию малины в закрытом грунте. Как отметил Ярзуткин, передовые агротехнические методы позволяют производить экологически чистую малину в промышленных масштабах и с высокой рентабельностью.

Ягоды выращивают по методу малообъемной гидропоники на кокосовом субстрате. В комплексе 9500 растений. Полив, освещение, создание микроклимата и оценка качества продукции осуществляются автоматически. Опыление происходит с помощью специально выведенных шмелей. Собирают ягоды вручную.

- Здоровье нации, импортозамещение, отчисление налогов в местный бюджет – все это делает проект значимым не только для Обнинска и Калужской области, но для России, – приводит слова Артема Ярзуткина пресс-служба правительства.

Ожидается, что урожайность тепличного комплекса составит до 100 тонн в год. В магазинах продукция компании будет продаваться под брендом «Калужская малина».

- В Калужской области тепличные хозяйства активно развиваются, теперь есть и этот уникальный проект выращивания малины в теплицах, - прокомментировал Владислав Шапша. - Я уверен, что он окажется удачным и с точки зрения экономики, и с точки зрения технологических новинок. Обязательно нужно расширять и масштабировать этот опыт.

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