Калужский губернатор заявил, что сейчас важно поддержать системообразующие предприятия

В понедельник, 14 марта, в Калуге члены правительства обсудили меры поддержки жителей региона и стабилизации экономики.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что нынешняя ситуация отличается от той, что была весной 2020 года.

- В начале пандемии основная нагрузка упала на малый и средний бизнес, сейчас первоочередная задача – это поддержка системообразующих предприятий потому, что именно они столкнулись с глобальными рисками для своих бизнесов, - заявил глава региона.

В числе мер помощи для поддержки крупных производств Владислав Шапша назвал субсидирование, льготное кредитование и помощь в поиске новых поставщиков.

Заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов подчеркнул, что большинство региональных предприятий работает в штатном режиме.

Как отметили в правительстве, организации с участием иностранного капитала настроены на продолжение работы и сейчас ведут переговоры по выстраиванию новой логистики поставок сырья и материалов.

Владимир Попов также сообщил о комиссии по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной стабильности. Она мониторит деятельность важнейших для экономики региона предприятий.

Сейчас уже принят пакет первоочередных мер господдержки. Сообщается, что в Калужской области это поможет более 43 000 субъектов малого и среднего бизнеса, 14 крупным IT-компания и 14 системообразующим предприятиям.

Объявлены моратории на проведение до конца 2022 года плановых проверок малых и средних предприятий и на возбуждение Федеральной налоговой службой России дел о банкротстве.

Также с 1 марта по 30 сентября введены новые кредитные каникулы. На шесть месяцев малому и среднему бизнесу продлена программа компенсаций расходов на использование «Системы быстрых платежей», а также приняты программы льготного кредитования. Существенные преференции получат российские IT-компании и отечественные экспортеры.

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