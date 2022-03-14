Главная Новости Экономика и бизнес
История Калуги COVID-19 Клиника года Колумнисты Афиша Статьи

Калужский губернатор заявил, что сейчас важно поддержать системообразующие предприятия

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 14.03.2022 14:49 0 377
Калужский губернатор заявил, что сейчас важно поддержать системообразующие предприятия

В понедельник, 14 марта, в Калуге члены правительства обсудили меры поддержки жителей региона и стабилизации экономики.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что нынешняя ситуация отличается от той, что была весной 2020 года.

- В начале пандемии основная нагрузка упала на малый и средний бизнес, сейчас первоочередная задача – это поддержка системообразующих предприятий потому, что именно они столкнулись с глобальными рисками для своих бизнесов, - заявил глава региона. 

В числе мер помощи для поддержки крупных производств Владислав Шапша назвал субсидирование, льготное кредитование и помощь в поиске новых поставщиков.

Заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов подчеркнул, что большинство региональных предприятий работает в штатном режиме. 

Как отметили в правительстве, организации с участием иностранного капитала настроены на продолжение работы и сейчас ведут переговоры по выстраиванию новой логистики поставок сырья и материалов. 

Владимир Попов также сообщил о комиссии по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной стабильности. Она мониторит деятельность важнейших для экономики региона предприятий.

Сейчас уже принят пакет первоочередных мер господдержки. Сообщается, что в Калужской области это поможет более 43 000 субъектов малого и среднего бизнеса, 14 крупным IT-компания и 14 системообразующим предприятиям.

Объявлены моратории на проведение до конца 2022 года плановых проверок малых и средних предприятий и на возбуждение Федеральной налоговой службой России дел о банкротстве. 

Также с 1 марта по 30 сентября введены новые кредитные каникулы. На шесть месяцев малому и среднему бизнесу продлена программа компенсаций расходов на использование «Системы быстрых платежей», а также приняты программы льготного кредитования. Существенные преференции получат российские IT-компании и отечественные экспортеры.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 14.03.2022 14:49 0 377
Тэги: область
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
2022 год сулит российскому аграрному экспорту огромные перспективы
Как выбрать ножи для кухни: советы
Как проверить домашнее задание

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru