Volkswagen включили в список компаний для национализации

Приостановивший свою работу в Калуге завод Volkswagen могут в перспективе национализировать. Об этом в четверг, 10 марта, сообщило издание «Известия» со ссылкой на организацию «Общественная потребительская инициатива».

Автомобильное производство оказалось в списке 60 иностранных компаний, который направили в правительство и Генпрокуратуру.

Помимо «Фольксвагена», издание назвало Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M.

- Как только появляются компании, которые заявляют об уходе без предоставления гарантий российским потребителям, они туда вносятся, - заявил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег ПАВЛОВ. - Соответственно, в их отношении будут применяться административные, уголовные и судебные процедуры.

Иностранцам грозят арестом счетов и активов, введением внешнего управления и национализацией.

Ранее Volkswagen в Калуге объявил об остановке производства. Рабочим выплачивают 2/3 зарплаты.

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