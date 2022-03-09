Владислав Шапша: «Каждый день провожу переговоры с представителями калужских предприятий. Намерений закрываться нет»

В среду, 9 марта, губернатор Калужской области Владислав ШАПША прокомментировал ситуацию на рынке занятости. Как заявил глава региона, его стабилизация – одна из ключевых задач.

- По итогам 2021 года у нас один из минимальных показателей по уровню зарегистрированной безработицы в Центральном федеральном округе, - прокомментировал Шапша. - Президент России Владимир Путин подписал первый пакет антикризисных мер. На федеральном уровне готовится новые инициативы по поддержке граждан и бизнеса. В том числе в сфере занятости.

Губернатор Калужской области напомнил, что в нашем регионе действует комиссия по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной стабильности.

- Каждый день провожу переговоры с представителями калужских предприятий. Намерений закрываться нет. Да, несколько иностранных компаний приостановили производство, при этом сохранили выплаты своим сотрудникам: кто в полном объеме, кто 2/3 от среднего заработка, - заверил Шапша. - Прорабатываем возможные меры поддержки на случай сокращения рабочих мест. Чтобы люди могли оперативно пройти переобучение, повышение квалификации. Может быть использован опыт общественных работ. Ряд предприятий создает новые рабочие места. Около 400 сотрудников требуется на КТЗ, 300 - на предприятия Людиновского района. Продолжается строительство новых производств на индустриальных площадках в Ворсино.

Ранее Шапша рассказал о новых социальных выплатах на детей. Предполагается, что с 1 апреля их смогут получить родители детей в возрасте от 8 до 16 лет с низким уровнем дохода.

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