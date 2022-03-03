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Заводы «Фольксваген» и «Вольво» в Калуге продолжат выплачивать сотрудникам 2/3 зарплаты

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба VW.
Опубликовано: 03.03.2022 20:42 0 954
Заводы «Фольксваген» и «Вольво» в Калуге продолжат выплачивать сотрудникам 2/3 зарплаты

Как мы уже рассказывали, автомобильный завод «Фольксваген» в Калуге останавливает производство. Автогигант объяснил это тем, что сейчас происходит на Украине. Вечером в четверг, 3 марта, ситуацию вокруг одного из крупнейших предприятий региона прокомментировал губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

- Завод «Фольксваген» в Калуге принял решение о временной остановке предприятия из-за отсутствия ряда комплектующих, поставляемых с Украины, - заявил губернатор. -

Из-за этого заводы в Германии уже стоят. Начали искать новых поставщиков в России. Первые варианты - есть.

Шапша рассказал, что «Фольксваген» сохранит рабочие мета и будет выплачивать работникам 2/3 от средней зарплата во время простоя.

Также губернатор сообщил, что 2/3 зарплаты будет выплачивать сотрудникам и ушедший в простой завод «Вольво».

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Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба VW.
Опубликовано: 03.03.2022 20:42 0 954
Тэги: экономика авто владислав шапша
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