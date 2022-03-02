В калужском правительстве обсуждают варианты помощи предприятиям в условиях санкций

В среду, 2 марта, губернатор Калужской области Владислав ШАПША провел заседание комиссии по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной стабильности.

Члены комиссии будут готовить меры по поддержке бизнеса на фоне санкций, введенных по отношению к России после событий на Украине.

Сейчас проходит анализ случившегося, собираются данные от бизнеса о том, какие возникают проблемы. Начинается проработка решений.

- Наши решения должны обеспечить устойчивую работу промышленности, сельского хозяйства, строительной отрасли, жилищно-коммунального комплекса, социальной сферы, всех предприятий, - заявил губернатор. - В приоритете остается выполнение всех социальных обязательств, решение инфраструктурных задач и реализация проектов развития.

Как заверил заместитель губернатора Владимир ПОПОВ, промышленные предприятия региона работают в штатном режиме. При этом иностранные компании, отмечают в правительстве, готовы работать и ведут переговоры с головными офисами.

Президент Союза «Торгово-промышленная палата Калужской области» Виолетта КОМИССАРОВА рассказала, что калужских производителей привлекут ко всем инфраструктурным проектам в строительстве, чтобы заменить выпавшие компании. Экспортерам собираются помогать осваивать новые рынки.

Комиссия в правительстве будет собираться каждый день.

- Мы будем оказывать поддержку каждому предприятию, организации Калужской области, которые столкнулось с проблемами, - сообщил Владислав Шапша. - Помогать необходимо всеми возможными ресурсами – находить новых партнеров, снижать издержки, которые есть на этом пути, а также стимулировать локализацию производств. Нам придется адаптироваться к новой ситуации, искать новых поставщиков и внутри страны, и за ее пределами.

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