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Шапша заявил о необходимости переориентации бизнеса на новые направления

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.03.2022 17:27 0 115
Шапша заявил о необходимости переориентации бизнеса на новые направления

Во вторник, 1 марта, в Калуге состоялось расширенное заседание совместной коллегии министерства экономического развития и промышленности, министерства финансов и министерства конкурентной политики Калужской области по итогам работы в 2021 году и задачам на 2022 год.

Губернатор Владислав ШАПША рассказал, что за два непростых года пандемии в области научились решать проблемы, в том числе по поддержке бизнеса. Также власти рассчитывают преодолеть трудности, вызванные санкциями.

- У нас есть все, для того, чтобы пройти этот сложный период, - считает глава Калужской области. - Я в этом не сомневаюсь. Общаюсь с представителями бизнеса, в том числе и иностранными, и точно могу сказать, что они настроены на продолжение работы. Сегодня нам предстоит сформировать новые меры поддержки бизнеса, поддержки производства и поддержки людей, учитывая все риски, которые могут возникнуть в этом ближайшем периоде.

В правительстве сообщили, что Калужская область занимает первое место в ЦФО и пятое в России по кассовому исполнению национальных проектов за 2021 году. Расходы на их реализацию –  17,65 миллиарда рублей. 

- Экономика Калужской области очень твердо стоит на ногах, - уверен Шапша. - Мы должны очень ответственно относиться к расходам – социальным, расходам, связанным с развитием области, с национальными проектами.  На выполнение этих обязательств у нас есть все необходимые ресурсы. Но дополнительные расходы, которые не предусмотрены в бюджете, могут быть приняты только по отдельному решению. Мы будем их принимать очень взвешенно. Самое главное – сохранять спокойствие, уверенность и идти вперед. В этом году мы начнем новые инвестиционные проекты, которые позволят вывести нас из любой ситуации. Действительно, есть потребность у бизнеса – переориентироваться на новые направления. Азия перед нами открыта. Мы должны быть и тут впереди. У нас есть действующие проекты, и проекты в стадии начала реализации. Мы должны их активно продвигать. Запас прочности у экономики Калужской области колоссальный, запас финансов достаточен, чтобы выполнять свои обязательства, есть команда людей, которая может работать в этих обстоятельствах.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.03.2022 17:27 0 115
Тэги: экономика область
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