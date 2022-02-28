Завод Volvo в Калуге останавливает производство из-за санкций
Завод грузовиков Volvo в Калуге останавливает производство. В понедельник, 28 февраля, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя компании AB Volvo.
- Теперь у нас есть немного больше ясности в отношении санкций и безопасности в регионе, - говорится в комментарии представителя шведского автогиганта. - Это означает, что все операции в России прекращаются.
Когда работа завода может возобновиться, пока не сообщается.
Также прекращаются продажи грузовиков «Вольво» в России.
По последним данным, шведский производитель занимает около 3% рынка в нашей стране. Завод в Калуге работает с 2009 года.
Санкции в отношении России западные страны ввели после начала Владимиром Путиным военной операции на территории Украины.
Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!