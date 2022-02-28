Завод Volvo в Калуге останавливает производство из-за санкций

Завод грузовиков Volvo в Калуге останавливает производство. В понедельник, 28 февраля, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя компании AB Volvo.

- Теперь у нас есть немного больше ясности в отношении санкций и безопасности в регионе, - говорится в комментарии представителя шведского автогиганта. - Это означает, что все операции в России прекращаются.

Когда работа завода может возобновиться, пока не сообщается.

Также прекращаются продажи грузовиков «Вольво» в России.

По последним данным, шведский производитель занимает около 3% рынка в нашей стране. Завод в Калуге работает с 2009 года.

Санкции в отношении России западные страны ввели после начала Владимиром Путиным военной операции на территории Украины.

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