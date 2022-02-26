Volkswagen прокомментировал возможное введение санкций в отношении завода в Калуге

В пятницу, 25 февраля, глава Минфина Германии Кристиан Линднер заявил, что введенные западными странами санкции означают «полноценную блокаду российских банков, бизнес с Россией практически остановлен». Такую цитату приводило агентство ТАСС. Как эти решения Евросоюза из-за военных действий России на территории Украины повлияют на работу завода «Фольксваген» в Калуге? Ситуацию нам прокомментировала пресс-служба «Фольксваген Груп Рус».

- На данный момент мы внимательно следим за развитием событий и оцениваем степень влияния ситуации на наш бизнес, - заявили в компании. - Концерн Volkswagen с большой тревогой и обеспокоенностью принял к сведению новости о ситуации на Украине и надеется на скорейшее прекращение боевых действий и возврат к дипломатии. Наше производство в Калуге на данный момент работает в обычном режиме.

Напомним, «Фольксваген» является одним из крупнейших предприятий Калужской области.

Ранее о работе заводов в условиях санкций высказывался губернатор Владислав Шапша.

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