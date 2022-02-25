Шапша прокомментировал текущую ситуацию с предприятиями Калужской области

В пятницу, 25 февраля, губернатор Калужской области Владислав ШАПША прокомментировал работу инвестиционных предприятий на территории нашего региона в связи с санкциями, которые США, Япония и Евросоюз вводят после начала военных действий России на территории Украины.

По словам Шапши, на сегодня все предприятия работают штатно.

- Никаких планов по сокращению или приостановке деятельности нет, - заверил губернатор. - Все предприятия опросили. Все нормально. В том числе это подтвердили «ПСМА Рус», «Фольксваген» и «Самсунг».

Шапша отметил, что ситуация с волатильностью курса на рынках скоро закончится. После этого будет проведена оценка того, какая помощь нужна предприятиям.

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