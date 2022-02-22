Владислав Шапша наградил калужского токаря Владимира Акуленко

Во вторник, 22 февраля, губернатор Калужской области Владислав ШАПША посетил Калужский турбинный завод. Он осмотрел производство и провел рабочее совещание с генеральным директором предприятия Игорем Кузнецовым.

На заводе Шапша вручил токарю пятого разряда Владимиру Акуленко Почетную грамоту Губернатора Калужской области за добросовестный труд и высокие производственные показатели.

Как рассказал Игорь Кузнецов, Калужский турбинный завод – один из крупнейших в стране производителей оборудования для энергетики. Здесь выпускают паровые турбины для привода электрических генераторов, приводные паровые турбины, блочные турбогенераторы, паровые геотермальные турбины и энергоблоки.

В настоящее время закупается новое современное оборудование и внедряется ИТ-инфраструктура. Размер инвестиций в указанный период составит 5,7 миллиарда рублей. Планируется, что объем производства в 2022 году вырастет на 50%, в следующем – на 30%.

Для выполнения поставленных задач, по словам Игоря Кузнецова, необходимо увеличить численность работников завода. Уже сейчас требуется свыше 400 человек. Для обеспечения потребностей в квалифицированных специалистах предприятие сотрудничает с вузами и учебными заведениями области, в том числе с калужскими филиалом МГТУ Н.Э. Баумана, на базе которого создано студенческое конструкторское бюро. ПАО «КТЗ» совместно с региональным министерством образования станет участником федеральной программы «Профессионалитет». С целью сохранения кадрового потенциала предприятие оплачивает целевое обучение сотрудников в вузах.

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