В Калужской области количество самозанятых выросло до 30 000 человек

В Калужской области по данным на начало 2022 года число самозанятых выросло до 30 000 человек. Об этом в среду, 16 февраля, по итогам встречи с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым сообщил губернатор Владислав ШАПША.

- Число самозанятых за два года выросло более чем в четыре раза и сейчас составляет более 30 тысяч, - прокомментировал глава региона.

За 2021 год самозанятые заплатили налогов на профессиональный доход в бюджет на общую сумму в 154 миллиона рублей.

Напомним, особый налоговый режим для самозанятых действует в Калужской области с 2019 года.

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