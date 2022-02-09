Калужский автокластер за 2021 год увеличил объем производства на 10%

В 2021 году объем производства автокластера в Калуге увеличился на 10%. Об этом заявил губернатор Калужской области Владислав ШАПША в интервью агентству «РИА Новости», опубликованном в среду, 9 февраля.

В то же время, по словам губернатора, на производстве машин негативно сказался дефицит чипов, из-за чего многие заводы в течение года не могли работать на полную мощность.

Шапша отметил, что дефицит автокомпонентов в мире будет наблюдаться еще два года. Но российское министерство промышленности уже занимается организацией производства в нашей стране.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!