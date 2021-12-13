В Калужской области планируют приватизировать несколько объектов на 200 миллионов рублей

В понедельник, 13 декабря, на рабочем совещании правительства Калужской области представили прогнозный план приватизации на 2022 год. За имущество, находящееся в государственной собственности, планируется получить более 200 миллионов рублей.

Министерство сельского хозяйства внесло предложение о приватизации акций АО «Совхоз Росва», которое образовано путем приватизации ФГУП «Совхоз Росва» и является его правопреемником.

Министерство экономического развития предложило приватизировать акции АО «Калужская управляющая компания». Как пояснили специалисты, принадлежащий области пакет акций крайне мал и не позволяет влиять на принятие обществом ключевых решений. Кроме того, дивидендов организация не начисляет. Эти акции появились в казне региона после ликвидации в 2003 году ГУП «Калужская продовольственная корпорация».

Продажа акций этих двух компаний должна принести 29,5 миллиона рублей.

Еще 177 миллионов планируется получить от продажи производственного комплекса в деревне Романово Медынского района. Ранее его передало Калужской области правительство Москвы.

- Продажа производственного комплекса позволит оптимизировать состав и структуру областного имущества, повысить эффективность управления имуществом, находящимся в государственной собственности Калужской области, увеличить доходы областного бюджета, - пояснили в правительстве.

Также в Калужской области планируется отдать в частную собственность девять объектов культурного наследия. За счет новых собственников, которые заплатят по действующему законодательству всего 1 рубль, должна пройти реставрация и приспособление под современное использование.

- Прогнозный план – это еще не обязательства по приватизации имущества, - прокомментировал губернатор Владислав ШАПША. - Это первая операция, которая позволяет нам получить определенный маневр. Давайте еще раз обязательно посмотрим на те пункты, которые в нем находятся.

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