В Калужском инновационном форуме приняло участие более 200 предпринимателей

Калужский промышленно-инновационный форум 2021 года собрал более 200 предпринимателей. В пятницу, 10 декабря, об этом сообщили в пресс-службе правительства. Мероприятие состоялось в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Деловая программа была посвящена обсуждению текущего состояния производственного сектора экономики региона, предварительных итогов работы в 2021 году и прогнозов дальнейшего развития.

- Калужская область занимает первое место в ЦФО по объему промышленного производства на душу населения и шестое место в РФ по объему отгруженной продукции обрабатывающих производств, - рассказал заместитель губернатора Калужской области Владимир ПОПОВ. - По итогам 10 месяцев 2021 года объем промпроизводства в Калужской области составил 903 миллиарда рублей (рост к 2020 году на 10%), а экспорт продукции - 1,1 миллиарда долларов (рост на 151,9% к 2020 году). В ближайшей перспективе основными точками роста региональной промышленности станут: производство оборудования, транспортных средств, бумаги и бумажных изделий, производство изделий из дерева и фармацевтическое производство.

На форуме были представлены современные технологические и инженерные решения для промышленности, доступные финансовые и нефинансовые инструменты развития бизнеса.

В рамках мероприятия прозвучали выступления вице-президента ТПП РФ Дмитрия Курочкина, директора по развитию ГК «АлександрГрадЪ Браунфилд» Антона Кирьянова, заместителя генерального директора Группы «Газпромбанк Лизинг» Сергея Вологодского, преподавателя Московской школы управления Сколково Павла Биленко и управляющего директора АНО «Агентство по технологическому развитию» Дениса Болушевского. По завершении основных выступлений участники конференции обменялись мнениями по вопросам программы.

В рамках форума состоялся круглый стол «Возможности для сотрудничества производственного бизнеса с государственными и муниципальными заказчиками». Участники обсудили практику применения поправок к Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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