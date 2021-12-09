Калужский опыт привлечения инвестиций представят в Суздале

В четверг, 9 декабря, начал работу Владимирский инвестиционный конгресс в Суздале. В рамках трехдневного мероприятия будут работать 19 тематических секций, посвященных разным сферам инвестиционной деятельности. Калужскую область на деловой площадке представляет заместитель губернатора Владимир ПОПОВ, сообщили в пресс-службе правительства.

Представители госсектора, бизнес-сообщества и инвесторы обсудят варианты сотрудничества по всем направлениям экономики, оценят эффективность действующих институтов развития и механизмов поддержки.

Согласно программе, на панельной дискуссии «Система поддержки инвестиций в Центральной России» Владимир Попов поделится опытом Калужской области по созданию новой экономики. А в ходе сессии «Международная кооперация и экспорт как необходимые условия экономического развития регионов» расскажет о поддержке экспортоориентированных производств в регионе.

Как отмечают в правительстве, в Калужской области инвесторам предлагается большой выбор площадок для размещения предприятий, современные логистические сервисы, полная финансовая и административная поддержка.

На сегодняшний день действует 12 индустриальных парков, 2 площадки особой экономической зоны «Калуга» и территории опережающего социально-экономического развития. Подготовленной инфраструктурой обеспечено свыше 8,5 тысяч га. На этих площадках локализовано 76 из 117 открывшихся за последние годы предприятий.

В Калужской области создана комплексная инфраструктура поддержки предприятий, ориентированных на экспорт, субъектами которой являются АНО «Центр поддержки экспорта Калужской области», ГАУ КО «Агентство развития бизнеса», АО «Агентство инновационного развития - Центр кластерного развития Калужской области», Торгово-промышленная палата Калужской области.

Предприятия Калужской области экспортируют свою продукцию в 103 страны мира. В текущем году отмечается значительное увеличение экспортных поставок. По итогам января-сентября 2021 года объем экспорта составил 1,1 миллиарда долларов или почти 152% относительно аналогичного периода прошлого года.

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