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Шапша предложил предоставлять льготы бизнесу, инвестирующему в научные разработки

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.12.2021 14:00 0 151
Шапша предложил предоставлять льготы бизнесу, инвестирующему в научные разработки

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША предложил стимулировать бизнес, вкладывающий инвестиции в научные разработки. Об этом он заявил в четверг, 9 декабря в Сочи на рабочем совещании по подготовке итогового расширенного заседания комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Наука».

Как отметил в своем выступлении Владислав Шапша, Калужская область обладает серьезным научным потенциалом, на ее территории работает немало инновационных предприятий. Тем не менее, по его словам, в 2020 году затраты на научные разработки составили 8 миллиардов рублей. Губернатор подчеркнул, что государство по-разному стимулирует бизнес заниматься научными разработками, а инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы дают самый большой результат.

По мнению губернатора, чтобы расширить эту деятельность, ее необходимо стимулировать в виде налоговых льгот, льготных кредитов, иных преференций.

- Этот вопрос тоже необходимо обсуждать, - подчеркнул Владислав Шапша.

В совещании участвовали также помощник президента России Андрей Фурсенко, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, губернатор Новосибирской области, председатель комиссии Государственного Совета по направлению «Наука» Андрей Травников, руководители ряда российских регионов, вузов, институтов развития, НКО.

Совещание состоялось на территории образовательного центра «Сириус», где, как мы уже рассказывали, с 8 по 10 декабря проходит Конгресс молодых ученых.

На мероприятии с участием Владислава Шапши речь шла также о новой государственной программе научно-технологического развития и развитии научно-технологического потенциала регионов, которая будет рассматриваться на совместном заседании Госсовета России и Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.12.2021 14:00 0 151
Тэги: экономика область владислав шапша
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