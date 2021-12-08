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Промышленность Калужской области за год выросла на 10%

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.12.2021 12:03 2 597
Промышленность Калужской области за год выросла на 10%

В 2021 году промышленные предприятия Калужской области показали уверенный рост. Об этом в среду, 8 декабря, по итогам Калужского промышленно-инновационного форума сообщил губернатор Владислав ШАПША.

- Промышленный сектор региона завершает этот непростой год успешно, - написал он на своих страницах в социальных сетях. - Рост промышленного производства по сравнению с прошлым годом составляет 110%. Это выше среднероссийских показателей. Хороший результат.

Как отметил Шапша, в рамках Калужского промышленно-инновационного форума он встретился с представителями деловых кругов региона.

- Такие встречи на площадке региональной торгово-промышленной палаты у нас традиционные. Они доказали свою результативность, - подчеркнул глава региона.

Губернатор также поблагодарил бизнес за поддержку прививочной кампании от коронавируса.

- Спасибо коллективам калужских предприятий за помощь в организации прививочной кампании, - говорится в сообщении главы региона. - Сработали быстро и эффективно. Благодаря чему сохранили жизнь и здоровье людей и защитили себя на случай новой волны пандемии.

Упомянул губернатор и еще одно достижение Калужской области:

- Сегодня обсудили предварительные итоги года. Еще одно серьезное достижение, благодаря которому мы существенно улучшили бизнес-климат в регионе, - снижение административных барьеров для бизнеса. По итогам 2020 года, напомню, мы в числе 4 лучших регионов по этому показателю. Стремимся, чтобы и по итогам 2021 года сохранить динамику. Поручил коллегам из правительства поработать с контролирующими органами, чтобы помочь решить проблемные вопросы, о которых говорили представители бизнес-сообщества.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.12.2021 12:03 2 597
Тэги: экономика область владислав шапша
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