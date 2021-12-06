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В Калужской области открылось цветочное производство за 2,6 миллиарда рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.12.2021 17:06 2 1023
В Калужской области открылось цветочное производство за 2,6 миллиарда рублей

В понедельник, 6 декабря, губернатор Калужской области Владислав ШАПША принял участие в церемонии открытия ООО «Калужский цветочный холдинг» в Малоярославецком районе.

- Мы гордимся тем, что на этой территории, не изменяя профиля, вновь открылась цветочное производство, - заявил глава региона. - В нашей области, где 5 месяцев в году средняя температура ниже нуля, это очень не простое дело. Я уверен, что стараниями сотрудников холдинга крупнейший в стране цветоводческий комплекс сможет завоевать уверенные лидирующие позиции не только в России, но и в мире.

Во время экскурсии по комплексу Шапша посадил саженцы роз.

Этот инвестиционный проект с суммарным объемом вложений 2,6 миллиарда рублей реализуется на территории обанкротившегося цветоводческого комплекса.

Общая площадь выращивания цветов в теплицах – 27 гектаров закрытого грунта и 23 гектара открытого грунта. В ассортименте - более 40 сортов роз, более 50 сортов гербер, 10 сортов хризантем, множество сортов сезонных цветов – тюльпаны, лилии, ирисы, однолетние растения. Заказчиками готовой продукции предприятия являются крупные торговые сети.

В 2023 году предприятие планирует выйти на проектную мощность с планируемой выручкой 2,5 миллиарда рублей.

На церемонии открытия также озвучили приветствие председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, бывшего губернатора области Анатолия Артамонова: «Искренне рад, что в Калужской области восстановлено и вновь заработало еще одно предприятие, продукция которого будет радовать жителей нашего региона и страны. Уже сейчас крупные торговые сети являются заказчиками вашей компании».

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.12.2021 17:06 2 1023
Тэги: экономика область
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