Владислав Шапша: в аграрный сектор Калужской области инвестировано более 114 миллиардов рублей

В субботу, 4 декабря, губернатор Калужской области в социальных сетях подвел итоги уходящей недели. Владислав Шапша, который сейчас находится на съезде партии «Единая Россия», обратил внимание на инвестирование средств в сельское хозяйство региона.

По словам губернатора, большинство компаний, пришедшие за последние годы в эту отрасль в Калужской области, имеют российскую принадлежность.

- С начала реализации национального проекта развития агропромышленного комплекса в аграрный сектор нашего региона инвестировано более 114 миллиардов рублей. Подавляющее большинство проектов – проекты российских инвесторов, - сказал губернатор. - К примеру, это тепличный комплекс «Агро-Инвест» в Людиновском районе. Инвесторами было вложено 25 миллиардов рублей. Компания «Русский сыр» построила две фермы в Кировском и Куйбышевском районах, которые обошлись в 5,5 миллиардов рублей. Также появились предприятия по переработке сельхоз сырья компании «Зеленые линии». Они расположились в четырех районах Калужской области. Также много примеров развития фермерских хозяйств. Так что не только иностранные инвесторы развивают в Калужской области. Это приносит налоги и рабочее места, развивается социальная сфера. Активно работает в регионе проект «Комплексного развития села». Мы ремонтируем школы, детские сады, строим коммунальные сети. Инвесторы выбирают Калужскую область, видя успешные примеры работы в нашем регионе.

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