Индустриальный парк «Грабцево» в Калужской области получит 560 миллионов рублей

Всего три российских индустриальных парка в этом году получат поддержку от государства. Такое распоряжение подписал глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

На поддержку индустриального парка «Грабцево» выделят 560,4 миллиона рублей.

- Речь идет о коммунальной и транспортной инфраструктуре, предназначенной для их резидентов. Источниками компенсации расходов станут уплаченные резидентами федеральные налоги и ввозные таможенные пошлины,— сообщается на сайте правительства.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!