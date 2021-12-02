Главная Новости Экономика и бизнес
COVID-19 Есть работа Колумнисты Афиша Юбилей Калуги Статьи Худеем к Новому году!

Шапша обсудил с президентом Вьетнама открытие нового предприятия в Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.12.2021 14:29 6 686
Шапша обсудил с президентом Вьетнама открытие нового предприятия в Калужской области

В четверг, 2 декабря, губернатор Калужской области Владислав ШАПША провел рабочую встречу с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком.

Одна из главных тем обсуждения - проект строительства в нашем регионе крупных сельхозпредприятий вьетнамской компании TH Group. Ранее этот вопрос поднимался на встрече Нгуен Суан Фука с президентом России Владимиром Путиным.

Как рассказал по итогам встречи 2 декабря Шапша, уже весной 2022 года в Калужской области планируется запустить первую очередь фермы на 1200 голов крупного рогатого скота. В дальнейшем там будет 6000 голов.

Еще два проекта вьетнамской компании в нашем регионе – строительство животноводческого комплекса в Хвастовичском районе и завода по переработке молока в Боровском районе.

- Мы готовы оказывать нашим вьетнамским партнерам всю необходимую поддержку, чтобы планы были реализованы, - заявил Владислав Шапша. - Это позволит Калужской области приблизиться к важной цели - производству 1 миллиона литров молока в год.

Как отметил губернатор, по итогам 2020 года Вьетнам занял четвертое место среди внешних торговых партнеров региона. Двусторонний товарооборот достиг 315 миллионов долларов. Это в три раза больше, чем было три года назад. По итогам 2021 года ожидается рост еще на 30%.

При этом Калужская область сотрудничает с Вьетнамом не только в сфере сельского хозяйства. Реализуются также образовательные проекты. В частности, это подготовка атомщиков. В Обнинске 350 вьетнамских студентов прошли обучение в ИАТЭ.

Сотрудничество идет и в рамках работы в ИНТЦ «Парк атомных и медицинских технологий».

- Также это туристический и культурный обмен, развитие сотрудничества с провинцией Биньтхуан, с которой у нас подписано соглашение, - подчеркнул Шапша. - Рад, что с вьетнамскими партнерами нас связывают не только крепкие экономические связи, но и добрая дружба.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.12.2021 14:29 6 686
Тэги: экономика область
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 6 шт.
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Музыка, как способ повысить продуктивность
Платформа Гугл Плей Маркет на Андроид
Можно ли самому обжаловать штраф за нарушение ПДД и как это сделать?

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru