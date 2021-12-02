Шапша обсудил с президентом Вьетнама открытие нового предприятия в Калужской области

В четверг, 2 декабря, губернатор Калужской области Владислав ШАПША провел рабочую встречу с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком.

Одна из главных тем обсуждения - проект строительства в нашем регионе крупных сельхозпредприятий вьетнамской компании TH Group. Ранее этот вопрос поднимался на встрече Нгуен Суан Фука с президентом России Владимиром Путиным.

Как рассказал по итогам встречи 2 декабря Шапша, уже весной 2022 года в Калужской области планируется запустить первую очередь фермы на 1200 голов крупного рогатого скота. В дальнейшем там будет 6000 голов.

Еще два проекта вьетнамской компании в нашем регионе – строительство животноводческого комплекса в Хвастовичском районе и завода по переработке молока в Боровском районе.

- Мы готовы оказывать нашим вьетнамским партнерам всю необходимую поддержку, чтобы планы были реализованы, - заявил Владислав Шапша. - Это позволит Калужской области приблизиться к важной цели - производству 1 миллиона литров молока в год.

Как отметил губернатор, по итогам 2020 года Вьетнам занял четвертое место среди внешних торговых партнеров региона. Двусторонний товарооборот достиг 315 миллионов долларов. Это в три раза больше, чем было три года назад. По итогам 2021 года ожидается рост еще на 30%.

При этом Калужская область сотрудничает с Вьетнамом не только в сфере сельского хозяйства. Реализуются также образовательные проекты. В частности, это подготовка атомщиков. В Обнинске 350 вьетнамских студентов прошли обучение в ИАТЭ.

Сотрудничество идет и в рамках работы в ИНТЦ «Парк атомных и медицинских технологий».

- Также это туристический и культурный обмен, развитие сотрудничества с провинцией Биньтхуан, с которой у нас подписано соглашение, - подчеркнул Шапша. - Рад, что с вьетнамскими партнерами нас связывают не только крепкие экономические связи, но и добрая дружба.

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