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В Калужской области обсудили сотрудничество России и Венгрии

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 26.11.2021 19:06 0 231
В Калужской области обсудили сотрудничество России и Венгрии

В пятницу, 26 ноября, в Обнинске прошло XIV заседание Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Его провели министр здравоохранения России Михаил Мурашко и министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. 

Участниками встречи стали губернатор Калужской области Владислав Шапша, депутат Государственной Думы Геннадий Скляр, а также представители федеральных органов власти, эксперты.

В начале заседания Владислав Шапша поблагодарил организаторов за выбор Обнинска местом проведения такого события. 

- Развитие всестороннего сотрудничества с Венгрией имеет для Калужской области большое значение. В 2013 году одними из первых среди российских регионов мы подписали Соглашение о развитии сотрудничества с Министерством национальной экономики Венгрии. С тех пор наши связи крепнут. Растёт внешнеторговый оборот. По итогам прошлого года он увеличился на 34% и составил 177 млн долларов США, - заявил глава Калужской области. 

Владислав Шапша сказал, что Калужская область и дальше развивать проекты в здравоохранении, в фармацевтике, научно-технической отрасли, образовании. В частности, речь шла о лечении онкобольных. 

- Мы будем рады видеть в числе наших новых партнеров венгерские компании, - уверен губернатор. - И приложим все усилия, чтобы экономическое сотрудничество двух государств расширялось.

В свою очередь Михаил Мурашко рассказал, что Венгрия входит в десятку стратегических торговых партнеров России.

Ранее мы расссказывали, что Петер Сийярто посетил дочернее предприятие венгерской компании «Sanatmetal» – ООО «Санатметал СНГ» и обнинский детский технопарк «Кванториум».

Российско-Венгерская межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству работает с 2005 года.

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Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 26.11.2021 19:06 0 231
Тэги: область
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