В Калужской области запустили производство компонента эндопротеза коленного сустава из российского сырья

В пятницу, 26 ноября, в Обнинске на дочернем предприятии венгерской компании «Sanatmetal» ООО «Санатметал СНГ» запустили производство компонента эндопротеза коленного сустава. Он будет полностью выпускаться из российского сырья. В церемонии приняли участие губернатор Калужской области Владислав Шапша, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и посол Венгрии в России Конкой Норберт.

Михаил Мурашко отметил, что здравоохранение – это одно из приоритетных направлений сотрудничества России и Венгрии.

- Производство имплантатов и медицинских изделий – это то, что необходимо сегодня для активного долголетия и жизни лиц старшего возраста, - уверен Мурашко. - Именно это позволяет чувствовать себя полноценно, вести активную жизнь. Для Российской Федерации это очень важная составляющая.

Венгерский министр Петер Сийярто заявил, что Венгрия готова и дальше развивать экономическое сотрудничество с Россией:

- Зарубежные инвестиции для нас чрезвычайно важны, так же, как и для российских коллег… У предприятия в Обнинске теперь появились новые мощности. Здесь производится продукция на огромные суммы, которая потом будет поступать на рынки других стран.

Владислав Шапша в свою очередь рассказал, что обнинская продукция имеет высокое качество.

- Завод логично вписался в наш фармацевтический кластер, - подчеркнул он. - Калужская область приложила много усилий для того, чтобы создать этот кластер, где сейчас успешно работают более 60 предприятий, в том числе и венгерское.

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