В 2022 году в Калуге пройдет российско-австрийский общественный форум «Сочинский диалог». Соответствующее предложение губернатора Калужской области Владислава Шапши в среду, 24 ноября, поддержал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Сочинский диалог» - это площадка для установления и развития прямых контактов между представителями гражданского общества России и Австрии. О ее создании в 2018 году договорились президент нашей страны Владимир Путин и федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен.

Кто именно приедет в Калугу, пока не уточняется.

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