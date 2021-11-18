В Калужской области в 2022 году введут упрощенную систему налогообложения для микропредприятий

В 2022 году Калужская область станет одним из четырех пилотных регионов, где опробуется упрощенная система налогообложения для микропредприятий. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщил губернатор Владислав ШАПША.

Систему введут с 1 июля 2022 года.

Участниками программы смогут стать организации и ИП. Для применения спецрежима «Автоматизированная система налогообложения» предприниматели должны будут обратиться в налоговую с заявлением.

По словам Шапши, предусмотрено снижение издержек микробизнеса. Предпринимателям не нужно будет содержать бухгалтерию, все расчеты с бюджетом проводятся автоматически. При этом налогоплательщики освобождаются от подачи отчетности.

Обязательными условиями будут применение контрольно-кассовой техники и выплата зарплаты сотрудникам только через банк.

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