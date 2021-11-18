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Калужская таможня добивается возврата из Китая 5 миллиардов рублей

Автор: Дмитрий Читая.
Опубликовано: 18.11.2021 12:00 2 648
Калужская таможня добивается возврата из Китая 5 миллиардов рублей

В четверг, 18 ноября, пресс-служба Калужской таможни сообщила о начале действий по возврату в страну большой суммы денег, выведенных в Китай с нарушением закона.

В этом году в отношении неназванной российской компании было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств.

Данная фирма заключила договор с компанией-поставщиком из Китайской Народной Республики на 112 миллионов долларов, а получила из КНР товары на 43 миллиона долларов. На возникшую в результате ВЭД разницу в 69 миллионов долларов и обратили внимание таможенники – по курсу валют на момент составления заявления в рублях она составила 4,6 миллиарда рублей. По текущему курсу ЦБ РФ эта сумма уже превышает 5 миллиардов рублей.

По закону российская компания была обязана обеспечить возврат средств из КНР согласно условиям, прописанным в договоре с китайским поставщиком. Однако средства на счета российской компании так и не вернулись.

В результате сотрудники таможни подали заявление о возбуждении уголовного дела по статье 193, часть 2, пункт «а» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Уточняется, что в случае обвинительного приговора по решению суда фигурантам может грозить лишение свободы на срок от 5 до 10 лет и штраф в размере 1 миллиона рублей.

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Автор: Дмитрий Читая.
Опубликовано: 18.11.2021 12:00 2 648
Тэги: экономика
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