В Калужской области развивают систему агроагрегаторов

Подробности 9 ноября рассказал губернатор Владислав Шапша.

- Сложности с логистикой, небольшие объемы производства, высокие требования сетей к товарам (например, мытые овощи) - все это препятствует выходу продукции небольших фермерских хозяйств на прилавки торговых сетей, - пояснил он. - Помогаем в решении этой задачи - развиваем систему агроагрегаторов. Калужские фермеры объединяются в кооперативы для совместного производства, переработки, хранения, сбыта своей продукции.

У нас успешно работают два таких агроагрегатора.

- Так, «Калужский Фермер» за счет этих средств купил оборудование для мытья овощей, рефрижератор. Статус агрегатора кооператив получил в прошлом году. Сейчас он объединяет 26 производителей, - рассказал Шапша. - Объёмы поставок фермерской продукции в торговые сети увеличиваются: у «Агродеревни», например, в 10 раз. Важно, что такие кооперативы также поставляют проверенную калужскую продукцию в наши соцучреждения.