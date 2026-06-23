Калужский производитель фильтровального оборудования присоединился к нацпроекту

Калужская компания, которая производит современное фильтровальное оборудование, стала участником федерального проекта «Производительность труда». Инициативу в регионе курирует Региональный центр компетенций на базе центра «Мой бизнес», рассказали 23 июня в правительстве.

Руководство предприятия видит главную цель в росте эффективности и оптимизации рабочих процессов. Операционный директор отметил, что, хотя на заводе уже выстроена своя система работы, есть желание сделать её еще лучше. Участие в проекте поможет взглянуть на производство со стороны и устранить существующие недочеты, особенно в движении документации.

Сейчас сотрудники компании проходят базовое обучение принципам бережливого производства. Следующим этапом станет диагностика: специалисты выберут эталонный участок и оцифруют текущие процессы. В течение трех месяцев на предприятии создадут проектный офис из собственных сотрудников-инструкторов, которые будут внедрять изменения и распространять успешный опыт на другие цеха.