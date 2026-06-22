На калужском заводе подвели итоги участия в федеральном проекте «Производительность труда»

На предприятии, которое производит сотокартон и изделия из него, подвели итоги участия в федеральном проекте «Производительность труда». За полгода работы завод значительно улучшил свои показатели.

В качестве эксперимента выбрали производство прокладок для транспортировки стекла — это направление приносит заводу более четверти всей выручки. Здесь внедрили современные методы организации работы: навели порядок на рабочих местах, оптимизировали процессы, ускорили переналадку оборудования.

Время на склейку изделий сократилось, материалы стали меньше перемещать по цеху, а лишних запасов на складе стало меньше. На заводе создали инфоцентр, где в реальном времени видны все производственные данные, а проблемы решаются быстрее.

Особое внимание уделили условиям труда рабочих. Модернизировали оборудование, закупили новые машины для автоматической упаковки, сделали рабочие места удобнее. Это помогло не только ускорить производство, но и снизить физическую нагрузку на сотрудников.

Присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда» могут предприятия, соответствующие определенным критериям. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте производительность.рф, заявка рассматривается в течение трех дней.