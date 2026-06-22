Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес На калужском заводе подвели итоги участия в федеральном проекте «Производительность труда»
Экономика и бизнес

На калужском заводе подвели итоги участия в федеральном проекте «Производительность труда»

Дмитрий Ивьев
22.06, 07:41
0 276
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

На калужском заводе подвели итоги участия в федеральном проекте «Производительность труда»

На предприятии, которое производит сотокартон и изделия из него, подвели итоги участия в федеральном проекте «Производительность труда». За полгода работы завод значительно улучшил свои показатели.

В качестве эксперимента выбрали производство прокладок для транспортировки стекла — это направление приносит заводу более четверти всей выручки. Здесь внедрили современные методы организации работы: навели порядок на рабочих местах, оптимизировали процессы, ускорили переналадку оборудования.

Время на склейку изделий сократилось, материалы стали меньше перемещать по цеху, а лишних запасов на складе стало меньше. На заводе создали инфоцентр, где в реальном времени видны все производственные данные, а проблемы решаются быстрее.

Особое внимание уделили условиям труда рабочих. Модернизировали оборудование, закупили новые машины для автоматической упаковки, сделали рабочие места удобнее. Это помогло не только ускорить производство, но и снизить физическую нагрузку на сотрудников.

Присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда» могут предприятия, соответствующие определенным критериям. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте производительность.рф, заявка рассматривается в течение трех дней.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InlyNmhpSklISFVuL21vSms0aGdnRUE9PSIsInZhbHVlIjoiOHJnRjFMeWd1MGV6WVBnLzJWUkN1eUNaaGl5S1lVeFNRRG0rRlRPVTQzWTdINXFyK0tZeUV2Vm45RFpXZEREL1N4ZjVIcC9sYnhRTmR0YzJVUmNqbk5JN0E0TEx2UHhDdkFBdklpcnM4cU56WCs2dkNIQ3RuSk1IZ2F0NVZYTUp1Yzk0bDNWRGFQa0xwOTBMMm1WZkRKaTV6RDAzbnJRVENmNVJabTRZMitCRjg5REpwMGNJcGJqbjJ0cW14cE1tejFKVjdCU2Uzb21STjEwa1JFQnVLWDJUMjVaNWdSVlpWQys4eHpwTG9KSGxxZ2tDQkxrMks4Nlp5Z1YrVElHM0dmYjE2L3dORVdYUExNWVpmREJFTWk4SHdTVTFDYW9lc0ZyMTBkaGx3a2NaTkpYVHVwVkEvamFNN2xJbmRXUEhQWXppYVVNdmFVdkIyRTdJSE41QVNNdmNtbklYT0xVVXphWW9VSXFRSUFvYktFTGhtWUVtZS9VTUpsSGszQ3FadHBjWDVyMmIxQ211R1NxeHRVd3VudHpsRVFHc2hvaUk3SnlzQ3FZNW8wZ3YrWi90QnhSRFVSYlFXVTBpcEdtNSIsIm1hYyI6IjA2NjM2ZDU2MGMwYzBmZWUwMjExYWVjZWY4ZjlkNzVjOGJiNGM2MWI0NWJmNmYzMGFhNjRiMDk4ZTFjNDkxMTUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ikd0M1lTR1FYVnd5WmZJckVtdzhLYVE9PSIsInZhbHVlIjoiVVNuUTc4TFpVakpzdHVOU3FqUkVEU1F1K1BCejl1TkFzVWlhN3BCbnd3K1ZQczJhN01vT1hTQkZXRGN0VGpWQWNkaU10Z0R4SC93dm1ISjZOdDBkSTBpWVVrUEFSRlllR3lJS00yS0Rxbk5tRDdzYTg1QTFzTDZKRDFnakJ6WUEwVlJpcjdPaDVIVEE0dTJtdUZOSm9lUGxtNDk5M0luTFZIbE5IN3NGMEhuQ3haNGt3NFFqUGVtUThLSnFqWWZDQ2x3b1VyektXTmx5MmJyV0dkUVJHZUx4TDhSQXl4UFVmVy9zVVUwekkzS3hQMTF6M1lRUy8rcnZ3OTVBQUNyd2QrL20rbHNHVG0yQjFxRnJBdGxFdzE2cExXNkkvSTV6TGM0RnA2eng5RVl0Ym41VStOemNkVW5mR2FXclZYSU9kZ0t3RmhvdnNheFFNc2N6NFpFL1gyWEsrN2FINUZ0QmlaL1V3RjdMSmQzeHpOZzFzM3hzSFc1SkhmMC94aFhQeFpsQmlkNk1ScEVVWVJIZzV0bDRKOWRVZ2t5MUhCVEMxMUNzYXkrY2hMdUFyaE5WVHhsVW1ZUDVTMVliVzdZdXVIdzc3eEllSkxsQlRFcVpCa1g1TzBjNVZ6N0NjRExWbWowdFl0cFN6elB3bUN2bDliTVlqUE1MUUZKckNyNllNb2dMWnE5MUIvcU9vTEVLYjFhOVRGUDUxVThGck4vclBIeDY5ZGw4SDJrWU9lSVRMRExaQ2Y4Z1QwOVpvSU9BNEhrRk02NVFXNzJjSm1KdUVmZXBSUFBSb0pGOGs0SDlsdnlYVUUxZ0R1ZDJaeWVIL0diV1RhWmp4SFV1UFkrTSIsIm1hYyI6IjY4NDg0OTVmYWI5YjY3NjI1ZjhlNWQxM2Y4MTE5ZGJhZTEzODk3ZTI2MjA1MzQ1ODEyNTRhYzQ1MzNhYjIyZTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+