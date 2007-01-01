Обнинск
+23...+24 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес Калужских экспортеров продовольствия позвали на международную закупочную сессию
Экономика и бизнес

Калужских экспортеров продовольствия позвали на международную закупочную сессию

Дмитрий Ивьев
05.06, 13:00
0 175
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

С 17 по 19 июня в Ростове-на-Дону пройдёт международная закупочная сессия по продовольственной промышленности в рамках выставки «Юг ПродТех-26».

Мероприятие состоится на площадке «Ростов Арена» и объединит 30 действующих импортёров из стран СНГ, Ближнего Востока, Восточной Азии и Африки. За каждым столом будут работать модератор и переводчик, что позволит калужским производителям сосредоточиться на сути переговоров. Дополнительно предусмотрена возможность межрегиональной кооперации с другими российскими поставщиками, сообщили в правительстве.

Там отметили, что за подробностями и для регистрации можно обращаться по телефону: +7 (910) 916-75-15 (Ирина).

Поддержка экспортеров осуществляется Центром поддержки экспорта Калужской области в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik5zSk9UbjVXYmVQaUNZT0xreDJ6blE9PSIsInZhbHVlIjoiUGQ4ZGxRQjF2WlBUQnBOUHRoZjR1aUxMME9mVFpSdlJCbzU0Z1RlUmhBektHWFVIV0UrYjliR0xXdUNmTllMZjcyVGtWY0NoamdWSHRLT1hTN1Q1VHU4T1NoY1BFcDVyNWE2QWtaekNrM3E0UXd3QUl2dkVXSjVIcUdLbkVINGNtc2hTcFBIcUhLQmdRaEtScnd1QkZnMVU0WDVEYWgwSjlyVlpQeWYzZDRmR2FTdFB5U0ZXQUsvM1pvN3VuSzMzSSt1ajZxcnJ6cTVvT2ZZRFVXa0JZV2VlMkhNNGp6bU91ZnUrVEVhRUduYVpLSEhyTDZwNlJYanNIRWlacEhMN21tczZXbHUrTnNZMEl1RWlId0JiUk1oZ0d2Qjh3bHNHNzdxT2dhWjZBR3RFZEVLSjdMdE1GZkFQU2tyY0lVeXlKbDRCeVBHTThaZGVmS0VUWHBPbTJLa2hJZmFndFBGenhTUWJSa05aNlRKbXhVcU1qd1lXSDl0elpRM1JzUTNpeUxydGh2cXZMd09xbFBBWlVka1BVVVUzcHBRdEl4dGRUN0l5NUNocVUxeHc4d1Z6WldGZit3VE5iVnBtNnU1WCIsIm1hYyI6ImI5NWY4Mjc4MzE4OTk2YTU2NDc0ZTI3YzdkZGNhOTJiM2UzNjUzN2Q1NTBhODMwOGNlMzU5N2MyNmI0MGRlM2MiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlZLeFZJb29KbzRwU3BrVUc4eVRCYXc9PSIsInZhbHVlIjoiVy9IZkptWkJCeGlsUWJSMTIzWVVHUytDQzZzdUlodWc0cW01cmoyckdhQmlnL1JKSHhDRDRMMnoxaWJ0ZG1Cc3dqVm5CbVhpTGRvSkZSR2RTc3UyYWlNVGNZbUtlbDkwTXRUVGhSZXFOSWRtMDBIQ1g4NUd6S1QxQXF6QVNlbjBDR1o0bXlVRDY5Y1hwejhaK1h4RWJpUi9wZWtScU9maXprMWRkQXIybXRvVjViaXlkM2ZiNkNRNlpPK1pIUEVFVW1CWitTQm9GSEdsaVFHNE5BWVRORmV5NmJKRXNoRVB5M0lSSXJmK2dzYmppQWpJcG51czVjVE55MytYeExrYi80OCswTG02UmhXWDhUL1BWUzhWTFVZeXlMRmxkM2VpZ0V3SU1WTWxzbFNYQ0JHVHMzMU1JWkpkSDRtejFOcWhETDArUEpkZWhzMXRqTGJRTE9ZL0wwUmM1cFpGdnlnVHM1K0F4YVZGMENFVk1pVXBIMFJsYnZZd29PckRtTVFyNFAva3QwMldrMlRvLzhERXJCMWl0ZlJJbldLTVQ2WlNYS1hzZHJQdTVyR1VxWlZwekdIOWdqdUVwSngrcmdLek9IZ0dtLzdRTGhmZGhHcjRXZk51UkR3OU9hSm5QQ05Cb0drVXV4alhhNGo0TDIrTGZCZ1YzRjF2NVFOZFZ3OWd0R0lma1RlZ1E5Q3ZZU1VNT3ZjSUhmTGMzOWRIbko3V2EreDg0UFhzZ1c3eHc1TE9Mdm5aR3pvRE54NzAyeVdjRlZVQ0FOZWg1eVRZRE82andYU2RHeXBuWkFBVkFPTi9vNkRyemZNQXY1TzlnaGhlYTVQTGJqcjRCYU9JMnNTaiIsIm1hYyI6ImUxODI4MGFkY2Y3ODM5YmI1OGM3OTYyOGUxMTFhODk1ODU3MzJjM2M1YTA4MzQ5NTY2NmQzOWFjYWRjYjRiMjMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+