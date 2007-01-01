Калужских экспортеров продовольствия позвали на международную закупочную сессию

С 17 по 19 июня в Ростове-на-Дону пройдёт международная закупочная сессия по продовольственной промышленности в рамках выставки «Юг ПродТех-26».

Мероприятие состоится на площадке «Ростов Арена» и объединит 30 действующих импортёров из стран СНГ, Ближнего Востока, Восточной Азии и Африки. За каждым столом будут работать модератор и переводчик, что позволит калужским производителям сосредоточиться на сути переговоров. Дополнительно предусмотрена возможность межрегиональной кооперации с другими российскими поставщиками, сообщили в правительстве.

Там отметили, что за подробностями и для регистрации можно обращаться по телефону: +7 (910) 916-75-15 (Ирина).

Поддержка экспортеров осуществляется Центром поддержки экспорта Калужской области в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».