В Калужской области бизнес попал под усиленный налоговый контроль

Дмитрий Ивьев
16.04, 07:41
Налоговые органы в Калужской области стали строже следить за тем, как предприниматели платят налоги. Об этом говорится в ежегодном докладе регионального уполномоченного по защите прав бизнеса.

Цифры показывают заметный рост проверок. В 2025 году налоговики провели более 1,1 тысячи контрольных мероприятий — это на 65% больше, чем годом ранее. Чаще стали выносить предупреждения: их число выросло почти в три раза — с 210 до 789. Количество постановлений о штрафах увеличилось на 172% — с 406 до 1 105.

При этом профилактическая работа, наоборот, сократилась. Если в 2024 году инспекторы провели 73 профилактических визита, то в 2025-м — всего четыре.

Отдельно стоит отметить контрольные закупки: их стало почти в три раза больше — с 396 до 1 079. Под наблюдением налоговой службы в регионе остаются более 27 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей.

Эксперты советуют представителям бизнеса быть готовыми к повышенному вниманию со стороны контролирующих органов и заранее проверять, всё ли в порядке с налоговой отчётностью.

eyJpdiI6ImZXRXBJbFhmTktaZjFNSUgzei8vd1E9PSIsInZhbHVlIjoiUjN4eDREdUZ6UVhOQksvSHc5d3VCRE1Ud2o2aVA3ZWhqSmNjSUxydllKbU9jU05xZW05dFo5dm1CMDMwTGhEcTRrSE1zK3dPSnZMUXBXMDltYy81WWlQYVlHQk0ydUQ3UXk4R2hCalkyUHJtOWVBaTkxVCtuYlFuQmVoSVBHSFpLY01tRi9EMXZDcGVtbUtqTTVxZTlJdXBnTkRFbDA1VS85b2NxMGxiQVFWWnc1cVlrZVZUZEFNNVpRNjJXZDNndzdyR3lNNThYa09oeVBmOFBCNlozcjlQbExiTUE1cnFwUXdsZ2lCT0ozKzQ3MjZuVTdsUExYMnJIVDdneHpRN1pvRmtQVGxMUmkrWFRHMjRZQkE1MVlkaEJrLzhldW5jczhpZGIxOFRadWJuT2hDSmtzVk1CVVpSUWNHdzdIWXNxWUFMTjEvNEpvOVdHL3h3aDI1Rk5hOHRVVnJLMFJrQzBqaXJpNlJSNjA0L0hNa0VaK0Z3cE45Zkwybm1LbERRZTdMU1gxZWhkUUhxbzB1ZzFPWHlsdyszVXNqTG16ZzNBNFF6ZTZySU1Sd04wNUpUeFBSN2h4Ymw5QWVjT2JqMiIsIm1hYyI6ImI3ZTRjZTNjMDUxMWRkMGI5ZDBlYTA1MDk5ZDcyY2NiMWMzY2ZiNWNkYjNjZWY0YzVkNDFiOWRkM2YyNjg2MzYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InVLMEhrSHVMVnFybjh2NlN2RHhSemc9PSIsInZhbHVlIjoiWDcxRFN4OFcxTzJuQUltMVRsdzhDM1V3Zk9kanhtSiszNFRHRlp1OHBJU3ZKdU9nTnoxWG0wZmxWVkYzYk16U0pRQ3ZESVlrYWNwTFR2SU9sVEIwai9vNUdpaUIyWVFLWCsrcEFwYlJNWTQwNzJDMXVwOVRlcFZrWml3YXNwbE1sQlFCcTlDUmYyWEx1UjBYY2RiZThiaFlBbkZWK1l1ZUg5bkJZQ3JWMEI5UC81bkxLNHgxK3RqbjJUMDNiYXVkZ081Rld2VGFvenIzZnhEUU5wVFB5REM2M1FCVXRtUmVZKy9acC9DL2N5MFZMR05hbUpjTXVjRVBEaHZESkx6cUxqa1VvWFhCL29BeElPV2ZCTFh2R1VSVCtLVlQ2SklwaXNCUVlsM1NsT0F1b1VSN3hDeVlBWFZKNkloOEViU1ZFOVZNWElHa1oxcmN1SFhLWXF6VW01UHlhQ0lMb3ZPWHZqWWNraW8wbm1yMGZuSWdRcmphbVg2bzFBYzd6TkJKRGZCNnB6UlZLcyszUTY5WGFIWC8wL3FLc2JML3BZZjVZc24xMFRxRXhpeERBK0xJcHdwTHVqSy9UMnh5b1owcUkxdUZhS3FzTnZGVjRFSjEzQmlRUjl6R2w2aWI1eDg3Q2VBQXBOSHdhVjFicmVHUWVKS1BIWFJqYXpTdHhUTjZzbUlYTEVNR0tOdWZNTWcveld2aGIyclBBRUVpVTdFSTh2ZGpvNlRubkIwanpxUWZ1Zi91MkpvOE5XQjlzVmJHMEVzdWlobkhMbFhYRHhtNnBvRWl3ZGlDTndQM1lkamhweXluYXBTUGtpaUxMcGU3UUovdzROdHNwVWVUR0RsTCIsIm1hYyI6Ijg1YjdhMmQ3NTk2NjIxMzQ3ZjJkNjJkMmRhMDEzMzU0NWM5YjljNTBkN2ZjOTgxNDA4MmZhN2IwNThmMGFkZTQiLCJ0YWciOiIifQ==
