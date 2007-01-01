В Калужской области бизнес попал под усиленный налоговый контроль

Налоговые органы в Калужской области стали строже следить за тем, как предприниматели платят налоги. Об этом говорится в ежегодном докладе регионального уполномоченного по защите прав бизнеса.

Цифры показывают заметный рост проверок. В 2025 году налоговики провели более 1,1 тысячи контрольных мероприятий — это на 65% больше, чем годом ранее. Чаще стали выносить предупреждения: их число выросло почти в три раза — с 210 до 789. Количество постановлений о штрафах увеличилось на 172% — с 406 до 1 105.

При этом профилактическая работа, наоборот, сократилась. Если в 2024 году инспекторы провели 73 профилактических визита, то в 2025-м — всего четыре.

Отдельно стоит отметить контрольные закупки: их стало почти в три раза больше — с 396 до 1 079. Под наблюдением налоговой службы в регионе остаются более 27 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей.

Эксперты советуют представителям бизнеса быть готовыми к повышенному вниманию со стороны контролирующих органов и заранее проверять, всё ли в порядке с налоговой отчётностью.