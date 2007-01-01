Владислав Шапша представил калужский опыт в подготовке кадров на стратегической сессии

Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в стратегической сессии под руководством премьер-министра Михаила Мишустина. Главной темой встречи стали прогнозы потребности в специалистах и меры по обеспечению кадрами российской экономики.

Сейчас в регионах система обучения строится на основе семилетнего кадрового прогноза. Калужская область, в частности, внедряет единую модель ранней профориентации: проект помогает школьникам определиться с будущей профессией, студентам — получить первый опыт работы, а выпускникам — быстрее найти место по специальности.

Владислав Шапша рассказал, что в регионе удалось объединить кадровые центры, технопарк профобразования и предприятия. Благодаря такому подходу студенты могут освоить смежные профессии, что расширяет их возможности на рынке труда.

Михаил Мишустин подчеркнул, что от успешной реализации нацпроекта «Кадры» во многом зависят экономический рост и развитие социальной сферы. Комиссия Госсовета продолжит работу над Стратегией кадрового обеспечения до 2036 года.