Владислав Шапша провел заседание комиссии Госсовета по направлению «Кадры»

Встреча прошла вместе с Агентством стратегических инициатив (АСИ).

Главная тема — как распространять лучшие управленческие решения по всей стране. Чтобы хорошие идеи не оставались в одном регионе, а помогали другим.

Одним из самых удобных инструментов для этого назвали обновлённую цифровую платформу «Смартека». Через неё уже можно найти больше 300 проверенных практик из разных уголков России — в том числе по работе с кадрами.

Особое внимание уделяют опыту регионов-лидеров: тех, кто показывает высокие результаты в рейтингах по инвестициям и качеству жизни. Калужская область — в их числе.

Как отметил губернатор Калужской области, на заседании поделились интересными примерами. Среди них программа ранней профориентации «Ты нужен дома», сахалинская программа «Карьера. Дом. Семья», опыт Мордовии по трудоустройству бывших заключённых, проект красноярского Института гастрономии Сибирского федерального университета.

Владислав Шапша поблагодарил коллег-губернаторов, представителей федеральных ведомств, учёных и бизнес за совместную работу. По его словам, именно такой системный подход помогает не просто говорить о проблемах, а реально их решать