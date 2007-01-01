В Калужской области стартовали весенние полевые работы
Первыми начали сев аграрии Хвастовичского округа — одно из крупных хозяйств региона уже запустило технику в поля.
По словам министра сельского хозяйства области Александра Ефремова, в этом хозяйстве планируют засеять более 8,5 тысячи гектаров земли. Почти половину этой площади — около 4,1 тысячи гектаров — займут яровые культуры. Кроме того, фермеры подкормят озимые на 1,5 тысячи гектаров и позаботятся о многолетних травах на площади почти в 1,8 тысячи гектаров.
Всё это важно сделать вовремя: от того, насколько качественно пройдёт весенняя посевная, во многом зависит будущий урожай. Аграрии стараются не упускать благоприятные дни, когда почва уже достаточно прогрелась, но ещё сохранила влагу.
Александр Ефремов отметил, что весна — это время, когда закладывается основа всего сельскохозяйственного года. И в этом сезоне регион начинает посевную с хорошим запасом: техника готова, семена закуплены, специалисты прошли необходимую подготовку.
