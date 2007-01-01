Фонд развития промышленности Калужской области получит 105 миллионов рублей в 2026 году

Калужская область продолжит поддерживать свои промышленные предприятия. В 2026 году региональный Фонд развития промышленности получит на эти цели 105 миллионов рублей, сообщила заместитель губернатора Валентина Авдеева.

Часть этой суммы — 35 миллионов рублей — поступит из федерального бюджета. Остальные средства выделит регион.

Фонд выдаёт предприятиям займы на выгодных условиях. Эти деньги можно потратить на внедрение новых технологий, запуск современных производств или создание продукции, которая заменит импортные аналоги.

Опыт прошлого года показывает, что такая схема работает. В 2025 году Фонд получил 256,6 миллиона рублей поддержки, из которых 37,7 миллиона — федеральные средства. На эти деньги удалось профинансировать 20 инвестиционных проектов на общую сумму почти 318 миллионов рублей.

В региональном правительстве отмечают, что поддержка промышленности — одно из приоритетных направлений. Когда предприятия получают доступ к длинным и недорогим деньгам, они могут модернизировать производство, создавать новые рабочие места и выпускать более конкурентоспособную продукцию.

Валентина Авдеева подчеркнула, что важно не просто выделить средства, а убедиться, что они доходят до реальных проектов и приносят пользу экономике. Поэтому заявки от предприятий тщательно рассматривают, а за использованием займов следят.