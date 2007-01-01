Калужские школьники смогли на практике опробовать сельскохозяйственные профессии
Калужские школьники смогли на практике опробовать сельскохозяйственные профессии

Дмитрий Ивьев
13.04, 14:12
Ученики восьмых классов из разных школ Калужской области приняли участие в профориентационной акции «День профессий АПК». Мероприятие помогло ребятам узнать больше о работе в сельском хозяйстве и попробовать свои силы в реальных задачах.

Организаторами выступили представители Калужского филиала Тимирязевской академии, губернского аграрного колледжа и колледжа народного хозяйства и природообустройства. Они рассказали школьникам о том, как проходит обучение, какие специальности можно получить и чем занимаются студенты помимо учёбы. А специалисты одного из крупных сельхозпредприятий поделились опытом и показали, как устроена современная аграрная работа.

Но самая интересная часть встречи — практические мастер-классы. Ребята смогли на время стать ветеринарами, агрономами, механизаторами, зоотехниками или технологами. Каждый попробовал выполнить небольшое задание: например, определить качество зерна, составить рацион для животных или разобраться в устройстве сельхозтехники.

Новости по тегу
калужская область
