Предприниматели Калужской области демонстрируют рост правовой дисциплины
Предприниматели Калужской области демонстрируют рост правовой дисциплины

Дмитрий Ивьев
10.04, 13:21
По данным ежегодного отчёта Уполномоченного по защите прав предпринимателей, бизнес в Калужской области стал лучше соблюдать требования законодательства в сферах, контролируемых Роспотребнадзором.

В 2025 году ведомство провело больше как плановых, так и внеплановых проверок коммерческих организаций. Их число выросло на 11% и 46% соответственно в сравнении с предыдущим годом. Однако, несмотря на возросшую активность контролёров, количество вынесенных предупреждений и штрафных постановлений сократилось на 21% и 5%.

Эксперты связывают эту позитивную динамику с усилением профилактической работы. Количество профилактических мероприятий в регионе увеличилось на 7% и превысило шесть тысяч. Получается, что проверок стало больше, а наказаний — меньше, что свидетельствует об эффективности предупредительных мер и повышении грамотности бизнеса.

Роспотребнадзор отвечает за санитарно-эпидемиологическое благополучие, качество и безопасность продукции, а также защиту прав потребителей. В Калужской области под надзором службы находятся почти пять тысяч предприятий.

