Молодые люди в Калужской области всё чаще выбирают рабочие профессии

В Калужской области растёт интерес молодёжи к рабочим специальностям. Уровень трудоустройства выпускников колледжей и техникумов достиг 90% — это один из лучших показателей в России, сообщили 10 апреля в правительстве.

Многие школьники и студенты сознательно выбирают профессии, связанные с производством, ремонтом, строительством и другими практическими сферами. Помогает им в этом пилотный проект по профориентации: старшеклассникам и выпускникам колледжей предлагают индивидуальные маршруты, чтобы они могли быстрее найти своё место на рынке труда.

Система среднего профессионального образования также подстраивается под потребности бизнеса: под запросы работодателей открываются новые специальности. Благодаря этому выпускники могут остаться работать в родном регионе, не уезжая в поисках подходящей вакансии.