Молодые люди в Калужской области всё чаще выбирают рабочие профессии
Молодые люди в Калужской области всё чаще выбирают рабочие профессии

Дмитрий Ивьев
10.04, 14:40
В Калужской области растёт интерес молодёжи к рабочим специальностям. Уровень трудоустройства выпускников колледжей и техникумов достиг 90% — это один из лучших показателей в России, сообщили 10 апреля в правительстве.

Многие школьники и студенты сознательно выбирают профессии, связанные с производством, ремонтом, строительством и другими практическими сферами. Помогает им в этом пилотный проект по профориентации: старшеклассникам и выпускникам колледжей предлагают индивидуальные маршруты, чтобы они могли быстрее найти своё место на рынке труда.

Система среднего профессионального образования также подстраивается под потребности бизнеса: под запросы работодателей открываются новые специальности. Благодаря этому выпускники могут остаться работать в родном регионе, не уезжая в поисках подходящей вакансии.

eyJpdiI6IlBHMmhmczdoZ2FCZ2xwbFoxY0QvaFE9PSIsInZhbHVlIjoiSW9zcHZvaG5BVU5abEVoSTFScmJNUDRZWHk2M1RmV2xxOEF6dGhMRTQ1OEJMVkd1OFVrdG9Rd0ljUXVlWm90cmJqVzVRaEF1b25JZDRJNUR0RlE4K0drTGRWMTZ0dFBPK0pwUlM3a0k3ZmpoSlZVNWtacWl4NUhFcVB5T09ReW5EVUZ4cXljb2JhNlpsUkFPc3Z5UVQ1WHlGVGM5cUg3Y2ZNVVdCb3BncE9YUXhFaDJpaUtxSFJXRUpQaURkeXl4Sktoc2pUUkJKZGw4a0RoTUpvRGx0ODBvMU8wQXBoODRDMS9mUHlsU0RVUllKSHdtYzZJcDhyT09iSXJ0L0FrRWl4MmlEaHdIbWNMNUNUdUR5dTVpZFVGNEYzek9zTXpWRkRrdnNrTXFFbEJ4ejVhOHpHSGp0S1NCaTkvcmtqNWFwWmVUYU8rbWJ2T2lMVzJhdk5nUW53M2ZacktUNGRaZUNDWjRERkdDK1pMdTE5UHdhc0ZPVUlXYzYzN3MyQmE0eE9mOTRjTVNxakFBVjFINmVNUnNBazN4WHMyRFJBZGZZZ29QMFZTTnVRNDVLcStJYnIrZVl3cW16OHpWQUVnUCIsIm1hYyI6Ijc0NjhmNDc5ZjU2MWYwN2JiODYxOWVmYmUyYjdlOGU3ZDY1MzljODdjMzRhMjI1ZmVmYjQ3NTk2YzU0MDM4MjIiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Ik1iekorTitRcUJNQms1RnVRS0VraHc9PSIsInZhbHVlIjoicnJ0cDdDemQ4NUFtRUszWHJ0ZCtKcm5BSzlVTFovZEJSdnNXT3JhekRqbzJSVmJTRVhZNkJwTE1mckIzUlgxL0tjRTE0dWFBc2kxS0ovY1RmZEd0SU5STHZpV3hCSlR4bGZRaDhLL1BSbS8vRU5CeUtxd1NYQk1kQ3BpUlMwQzIvQ29rMlZqY3FkaDFYMXdHTmd1WWFJSlNkNGFqSE9FVXJDZm91a1BwbXdvS0ZEc1E4M01ZTDlraXNhL0NmV2JmaEIxRUw0a3JRTU9Nakl2TzlrNS9JVGxUN1NUM3lNMHZhaGgycE9IUWVTemJVbGhjWGJxSEFVM3VHdHJNSlkyQWVBWkFXL2Q4cWNycmZrQnpzL0FPdDA1eEFXVGFtN2ErMFRRQmVxZjlOTUlmc3NxMjFPOC9TbHR3VEZYbXR6Y3NUK29rT0tSQ0Z1YnpXTGRwMzVoalFkdDhZV1REQU1saG82WHpUclpLZTZNZys0Vnk3K3lvckZISkE2bXhOS3MveVp0d3ZTMk1qZDBSMGhpUDBnajFQMlQ1aENEcUZPQ0Foem85S2FoVWdDelo5WlBIdTJvUUZzaHkzazdCZ1BwSHNhdFhsbi9lRlZTNytqYThzVDhVWTBkdGdyeWVkOTNoMGJOeERKZ1BMZ28zK3Joc3FBaG9Wbk5TOWdJRlU0SWxZaHNIcmNCVUlPQ3VYQVNPVmE1eFpOYjRCSWtmSWVFTU5LcVowUEhDdWc4cXBlN2JrdUZnZmVtaDNyZmlJR05MZUdmSmpLWVBmZ0RmcGs1K3pJSS9uYWFMa1lTR0dHQmdkR3hod1NhQ3NJOGh2NERXbjdUN0JXcUNTWHduSi82QSIsIm1hYyI6IjI4NDIyNjdkMzBjZGU2ODQxNjFlN2NiODE3Yjc4ZTJmYWEyYWNhN2E0ZDY0MThmZGI4YTc5YjE2ZTdkMWJkYTQiLCJ0YWciOiIifQ==
