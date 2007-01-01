Калужские машины оказались в лидерах по продажам
Экономика и бизнес

Калужские машины оказались в лидерах по продажам

Дмитрий Ивьев
07.04, 15:14
В топ-3 по продажам новых легковых автомобилей в России в марте вошла марка Tenet, которую производят в нашем регионе. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Объем выпуска по полному циклу на автозаводе в Калуге в прошлом году составил 50 тысяч автомобилей.

- В этом году в планах увеличить эти цифры, - заявил глава региона.

Ранее стало известно, что выпускаемая в Калуге модель вошла в список машин, допущенных Министерством промышленности торговли РФ для работы в такси.

eyJpdiI6IndhbU1xR3IrMEM4VVdnRS9lL2JuRkE9PSIsInZhbHVlIjoiQnA1ZS9jay9LMXA4OVBpR3pDOXB4NzBaaHF1UkFyek9hbUI2OTBITzZDN2tjSU9yYldvbkVzNmhDbmVyUnhrZVl2bS9rSVh0aHE5YUVwdDBhckZDZFJSTENpVmRjRlRLaE1uTllNcWJBSkdkczREZXRnQ1U2U0Z0cHVUQS9DSDVpMTk5MUtRM1VLemhZc1B1djNPNDZxTDYwcmsvbG9MUlFYdGhMQXBEMUpmTjFwaWFEUzFvT1Rad0cvVVlCMy8rc2JNYWZEdGVaT0x4c0ZhVGppczN6NGxyWEhtRUxnWXBia2pIdTNoOGdFcE1Pak9seTgySEF2S3ZOZkptdEJrNTNqL01HbjMvWGNnQld2Ulp4VWJhRmxxQ0hrdG03L2FqN2cwMjh2RTRidGZjSmVJTXJPSXo4cUpiWkt6QUlWckRmN2w0OHp6M0xTRTFUV3k5TmkzS01XdHoxNzR5UVFjaHFRV2dBazhmNEJqUC9KK29uS3lLVSt1c2lKSVdHU2l6WmI5V1pPVCt6eTVHMFBpOUlJK1h1Q1RrQVFCMCtrbDRhUGpBUE8wYXJWMnFZandMRWpyaXJnWmY1OVNBZmJRZSIsIm1hYyI6IjhhMmE2ZDc2OGU4NjhkNTJjYzJiNGE5ZDA4NWNhZDFlNzY3YWExZDUxN2Y1MGIxNjFkOTllNWFiNzZhZTU1OTMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IlkxS2hZQzVaWWl2SnNCQjN0S1lUZkE9PSIsInZhbHVlIjoiZmNqZ2lGUXVLcGYwQkxiYjhkRDJySXhFTnRwQ2hWMnQwMi9pL3lrb0pQWEFxZ3o0VWJvY1F4b3dqNnpHb3ZGRGV1S05xeHdPWnI3THZIVnhZVEJNcmJBK0dNdVcyZGZzbjd5aGkwNG9PdWhFUG1haHFMVzZJS2dtRzF6dytYamRsTitsb01UL0ZWeFpxaVpsN0MrbmlvdXJUMS8zRytWL3B2VjE4akNxVGs1dlZlb1FBMTdPRFh4eHdaZUtGNGlWSWF3ZjZWZXp3b1EyZU1GTTF3Uk9ZTUU3bTgxQTIwOG9Ua3E0QnJuNUswZld1WHVLYU1TMWV2N3VhUHJOYUJPNk5Pd3M2Qm1qa000MElKMTZDMTBRQ3l3SzhtUFp4TWNBMDYwc2VaelUzdWQvVzhiYU50Z3lZQnB6TjFSL0xsbzdKVTBFMEYrMEZpT3lqZEp2Q00vSXBGcXM5eWhXdWF2R05wU0JkdmZlSWsyTGl5VEpUOUZMZmloR3pwcVFhV0VIQW1MRnNaa2wxZmE5UXREOE9wVXp5S09pdHdwVEtCaEt6UVF3alNZd2hHVjhwbSthUGRIOFEwRGlBWm9Ra0tHMkw4VlByaUlDLzRRMFIvYmNPeWZrVlEvcEZYelBRUmh0bWhRQVJ4azF0TFlwV3ZnTlJkcXVsVEhZTFlGYSs0U1Z5WHhjbUVGMDRSNy9pN0hWR00yQ1VUaUs3Y25MQ1FhS1MvSDQ2bTY4WHZ0UkNteVRidWpMV2I0Z0ZtNFdSS2xJc3hRQk93aG5hMEdpSWVBZkd6cmdMNk5zcWdaMnBHQVJEQ3VhRlhrNDloWnpBK0E1aVFrVHcvTVl2Rms4VWQxVyIsIm1hYyI6IjA0MzEzY2RkNzgzMTQ4YWMzODQwZTgzZjk2N2FiYjA0MTUyNjQ4OWE5YWZmMzcxMjg4YzFmOTJhZmM2MjI2YWMiLCJ0YWciOiIifQ==
