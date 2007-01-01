Калужские машины оказались в лидерах по продажам
В топ-3 по продажам новых легковых автомобилей в России в марте вошла марка Tenet, которую производят в нашем регионе. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Объем выпуска по полному циклу на автозаводе в Калуге в прошлом году составил 50 тысяч автомобилей.
- В этом году в планах увеличить эти цифры, - заявил глава региона.
Ранее стало известно, что выпускаемая в Калуге модель вошла в список машин, допущенных Министерством промышленности торговли РФ для работы в такси.
