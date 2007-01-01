В Калужской области посевная площадь увеличится на 3% по сравнению с прошлым годом

Министр сельского хозяйства Калужской области Александр Ефремов сообщил о подготовке региона к весенним полевым работам. Общая посевная площадь в 2026 году составит 357,6 тыс. гектаров, что на 3% превышает показатели 2025 года.

Яровой сев планируется провести на площади 151,7 тыс. гектаров — рост на 4% к прошлому сезону.

Зерновые культуры займут 86,5 тыс. гектаров, из них 49,6 тыс. гектаров отведено под яровые сорта. Масличные культуры посеют на 25,5 тыс. гектаров (яровые — 10,5 тыс. гектаров). Под картофель и овощи выделено 9,6 тыс. гектаров. Кормовые культуры для обеспечения животноводства займут 236 тыс. гектаров, включая 82 тыс. гектаров ярового сева.